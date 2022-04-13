МИИР РК: 615 нарушений при строительстве выявили с начала 2022 года

С начала 2022 года зарегистрировано 615 административных правонарушений строительных объектов на общую сумму более 169 млн тенге, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

По его словам, в последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без разрешительных документов.

В пример он привел строительство жилого комплекса в Алматы.

Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком. Квартиры продавались активно, несмотря на то, что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершенном объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков. Каирбек Ускенбаев

28 марта Управление градостроительного контроля Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. Строительство приостановлено, за нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве» в отношении застройщика составлен протокол.

По данным министра, в период январь-март профильный комитет министерства провел 32 проверки и выдал 26 предписаний. 18 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Ускенбаев отметил, что МИИР полностью пересматривает систему государственного контроля и приемки объектов в эксплуатацию.

Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации.