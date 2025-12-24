Аудиторы в Казахстане выявили миллиардные нарушения бюджета и наказали сотни чиновников

Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов 24 декабря 2025 года на брифинге в Мажилисе сообщил, что по итогам проведенных в этом году 32 аудитов к дисциплинарной ответственности привлекли 204 должностных лица, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, что завершено 32 аудита, тогда как годом ранее их количество составляло 27. "По итогам аудитов мы охватили 70 с лишним триллионов тенге средств, выявили чуть больше 2 трлн тенге различных нарушений. В том числе, примерно, около 500 млрд финансовых нарушений и чуть больше 1,5 трлн тенге – это неэффективное использование и планирование бюджетных средств. В текущем году 193 физических и юридических лица были привлечены к административной ответственности. 204 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. 70 материалов, которые имеют признаки уголовного правонарушения, было решено передать в правоохранительные органы. Из них 44 мы уже передали и 26 находятся на стадии передачи", – дополнил Смаилов. Ранее Смаилов объяснил рост выявленных бюджетных нарушений.

