10:47 13.04.2022
Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму»
Фото: РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
Жанат Самат покинула пост председателя правления АО «Жасыл даму». Эту должность она занимала с 1 февраля 2022 года, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердил директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.
Да, подтверждаем. Со вчерашнего дня в связи с переходом на другую работу Жанат Самат покинула должность председателя правления АО «Жасыл даму», – сказал он корреспонденту Zakon.kz.
Жанат Самат была назначена на эту должность 1 февраля.
Напомним, что АО «Жасыл даму» определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.