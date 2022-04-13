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Законодательство РК
10:47 13.04.2022

Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму»

РК, оператор роп, жасыл даму, глава, жанат самат, пост Фото: РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
Жанат Самат покинула пост председателя правления АО «Жасыл даму». Эту должность она занимала с 1 февраля 2022 года, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердил директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.

Да, подтверждаем. Со вчерашнего дня в связи с переходом на другую работу Жанат Самат покинула должность председателя правления АО «Жасыл даму», – сказал он корреспонденту Zakon.kz.

Жанат Самат была назначена на эту должность 1 февраля.

Напомним, что АО «Жасыл даму» определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.

Динара Халдарова
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