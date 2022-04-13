Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму»

Информацию подтвердил директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.

Да, подтверждаем. Со вчерашнего дня в связи с переходом на другую работу Жанат Самат покинула должность председателя правления АО «Жасыл даму», – сказал он корреспонденту Zakon.kz.

Жанат Самат была назначена на эту должность 1 февраля.

Напомним, что АО «Жасыл даму» определено новым оператором по утильсбору в Казахстане.