Самоподжог вкладчицы финпирамиды в Нур-Султане – комментарий МВД

Люди, потерпевшие какой-то ущерб от действий правонарушителей, подвержены различным психофизиологическим воздействиям. И вот одна из потерпевших, я считаю, демонстративно, с целью оказания давления на следственные органы совершила это действие. К счастью, успели потушить. Марат Кожаев

Он сообщил, что женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

По данному уголовному делу привлекается целая группа обвиняемых – 14 человек, шестеро из которых находятся под стражей. Несколько человек – под домашним арестом. Двое под такой мерой пресечения, как залог, и несколько – под подпиской о невыезде. Марат Кожаев

Заместитель главы МВД пояснил, что мера пресечения избирается с учетом личности человека и только для того, чтобы он не скрылся, не совершал новые преступления и не попытался уговорить других людей препятствовать расследованию.

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Это еще не наказание. Потерпевшие по данному уголовному делу сами определили, кто должен на сегодняшний день находиться под стражей, а кто – под иными мерами пресечения. К сожалению, такие эмоции бывают, но мы должны избирать такие меры не в соответствии со своим эмоциональным состоянием, а точно в соответствии с законодательством. Марат Кожаев

Видео самоподжога женщины распространяли в соцсетях 11 апреля.