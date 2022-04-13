13:05 13.04.2022
Самоподжог вкладчицы финпирамиды в Нур-Султане – комментарий МВД
Фото: piqsels
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал самоподжог вкладчицы финансовой пирамиды у здания МВД в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
Люди, потерпевшие какой-то ущерб от действий правонарушителей, подвержены различным психофизиологическим воздействиям. И вот одна из потерпевших, я считаю, демонстративно, с целью оказания давления на следственные органы совершила это действие. К счастью, успели потушить. Марат Кожаев
Он сообщил, что женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
По данному уголовному делу привлекается целая группа обвиняемых – 14 человек, шестеро из которых находятся под стражей. Несколько человек – под домашним арестом. Двое под такой мерой пресечения, как залог, и несколько – под подпиской о невыезде. Марат Кожаев
Заместитель главы МВД пояснил, что мера пресечения избирается с учетом личности человека и только для того, чтобы он не скрылся, не совершал новые преступления и не попытался уговорить других людей препятствовать расследованию.
Это еще не наказание. Потерпевшие по данному уголовному делу сами определили, кто должен на сегодняшний день находиться под стражей, а кто – под иными мерами пресечения. К сожалению, такие эмоции бывают, но мы должны избирать такие меры не в соответствии со своим эмоциональным состоянием, а точно в соответствии с законодательством.Марат Кожаев
Видео самоподжога женщины распространяли в соцсетях 11 апреля.