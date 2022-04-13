МВД по делу финпирамиды Mudarabah Capital: Проводится оценка арестованного имущества
В первую очередь хотел бы сказать о вайнерах – так называемых блогерах и так далее. Это обычные, простые люди, которые наравне с другими нашими гражданами в соответствии с действующей Конституцией также имеют права и обязанности. Никакого различия для органов уголовного преследования, наличие статуса или места работы не имеет значения. Хотел бы сказать, что данные так называемые вайнеры (их трое) у нас привлекаются к уголовной ответственности.Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
По его словам, в отношении двоих по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде залога, а один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.
На сегодня с санкции суда он заочно арестован, объявлен в международный розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания.Санжар Адилов
Глава Следственного департамента подчеркнул, что в настоящее время органами собрано достаточно доказательств, и все материалы дела подготовлены к завершению.
В рамках расследования дела по Mudarabah Capital проведен комплекс следственных мероприятий... По настоящему делу хочу доложить, что в целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователями (с санкции суда. – Прим. ред.) наложен арест на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять домов, два автомобиля, один магазин.Санжар Адилов
Также арест наложен на денежные средства.
На сегодня проводится оценка арестованного имущества.Санжар Адилов
Напомним, в апреле 2021 года казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании Astex и ее партнеров.
В мае стало известно, что жертв финансовой пирамиды ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» разыскивает полиция Алматы.
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В феврале 2022 года стало известно, что известного казахстанского вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог, а Саидбаева объявили в розыск.
11 апреля жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.