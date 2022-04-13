МВД по делу финпирамиды Mudarabah Capital: Проводится оценка арестованного имущества

В первую очередь хотел бы сказать о вайнерах – так называемых блогерах и так далее. Это обычные, простые люди, которые наравне с другими нашими гражданами в соответствии с действующей Конституцией также имеют права и обязанности. Никакого различия для органов уголовного преследования, наличие статуса или места работы не имеет значения. Хотел бы сказать, что данные так называемые вайнеры (их трое) у нас привлекаются к уголовной ответственности. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, в отношении двоих по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде залога, а один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.

На сегодня с санкции суда он заочно арестован, объявлен в международный розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания. Санжар Адилов

Глава Следственного департамента подчеркнул, что в настоящее время органами собрано достаточно доказательств, и все материалы дела подготовлены к завершению.

В рамках расследования дела по Mudarabah Capital проведен комплекс следственных мероприятий... По настоящему делу хочу доложить, что в целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователями (с санкции суда. – Прим. ред.) наложен арест на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять домов, два автомобиля, один магазин. Санжар Адилов

Также арест наложен на денежные средства.

На сегодня проводится оценка арестованного имущества. Санжар Адилов

Напомним, в апреле 2021 года казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании Astex и ее партнеров.

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