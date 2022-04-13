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Законодательство РК
13:11 13.04.2022

Основные признаки финансовых пирамид озвучили в МВД

Финансовые пирамиды, казахстанцы, МВД Фото: Zakon.kz
Желание граждан обогатиться, не прибегая к труду, приводит к потере денег и обязанности выплачивать кредиты на большие суммы, сказал на брифинге глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Наши граждане продолжают вкладывать свои деньги в сомнительные инвестиционные проекты, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов. Желание наших граждан обогатиться в короткие сроки, не прибегая к труду, приводит к тому, что они остаются не только без своих денег, но еще и вынуждены в дальнейшем оплачивать кредиты на большие суммы. Глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, очень часто граждане, внося свои денежные вклады, не имеют четкого представления, а порой и не задумываются о законности деятельности компаний, привлекающих их. 

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Глава ведомства в очередной раз озвучил основные признаки финансовых пирамид:

  • Обещание вознаграждения за приведенных клиентов (бонусы).

  • Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.

  • Отсутствие необходимых лицензий.

  • Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п.

  • Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.

  • Агрессивная рекламная кампания.

  • Отсутствие точного определения деятельности организации.

  • Консультации только при личной встрече.

  • Призывают не раздумывать при подписании «договора».

Если компания привлекает денежные вклады от населения или предлагает инвестировать на фондовых рынках, а лицензии у нее нет, то трижды подумайте, стоит ли с ней связываться. Такие организации не подконтрольны Агентству по финансовому мониторингу, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет. Глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Он добавил, что имущество и активы компании при неблагоприятном исходе можно будет продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги, но у финансовой пирамиды таких активов нет.

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Также он объяснил, что у пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Соответственно, потенциальным жертвам никогда не покажут поставщиков, к примеру, других бизнес-партнеров.

При личной встрече проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы втереться в доверие клиента и убедить его вложить деньги. Не принимайте поспешных решений! Попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег. Имеет ли он юридическую силу?Санжар Адилов

Обращаясь к гражданам, он рекомендовал завести привычку – внимательно читать любой финансовый документ, особенно договор, ничего не подписывать, не разобравшись.

Если вам не нравится договор или отдельные его положения – не подписывайте его. Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели. Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.Глава Следственного департамента Санжар Адилов
Айша Тулеубекова
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