Основные признаки финансовых пирамид озвучили в МВД

Наши граждане продолжают вкладывать свои деньги в сомнительные инвестиционные проекты, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов. Желание наших граждан обогатиться в короткие сроки, не прибегая к труду, приводит к тому, что они остаются не только без своих денег, но еще и вынуждены в дальнейшем оплачивать кредиты на большие суммы. Глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, очень часто граждане, внося свои денежные вклады, не имеют четкого представления, а порой и не задумываются о законности деятельности компаний, привлекающих их.

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Глава ведомства в очередной раз озвучил основные признаки финансовых пирамид:

Обещание вознаграждения за приведенных клиентов (бонусы).

Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.

Отсутствие необходимых лицензий.

Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п.

Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.

Агрессивная рекламная кампания.

Отсутствие точного определения деятельности организации.

Консультации только при личной встрече.

Призывают не раздумывать при подписании «договора».

Если компания привлекает денежные вклады от населения или предлагает инвестировать на фондовых рынках, а лицензии у нее нет, то трижды подумайте, стоит ли с ней связываться. Такие организации не подконтрольны Агентству по финансовому мониторингу, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет. Глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Он добавил, что имущество и активы компании при неблагоприятном исходе можно будет продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги, но у финансовой пирамиды таких активов нет.

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Также он объяснил, что у пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Соответственно, потенциальным жертвам никогда не покажут поставщиков, к примеру, других бизнес-партнеров.

При личной встрече проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы втереться в доверие клиента и убедить его вложить деньги. Не принимайте поспешных решений! Попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег. Имеет ли он юридическую силу? Санжар Адилов

Обращаясь к гражданам, он рекомендовал завести привычку – внимательно читать любой финансовый документ, особенно договор, ничего не подписывать, не разобравшись.