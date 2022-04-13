Наказать Astana Hub за незаконное использование налоговых льгот просит депутат

Озвучивая депутатский запрос к заместителю премьер-министра Роману Скляру и главе Агентства по противодействию коррупции, мажилисвумен Дания Еспаева рассказала, что на официальном сайте Счетного комитета РК сообщается о проверке реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в IT-технопарке Astana Hub, где были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют.

Пять таких компаний получили госпреференции на сумму 8,5 млрд тенге. Хотим напомнить, что основной задачей создания технопарка Astana Hub являлось привлечение и развитие инновационных проектов. Участникам технопарка предоставляются различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов. Депутаты партии «Ак жол» считают, что Министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка Astana Hub. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева

Она напомнила, что еще в феврале текущего года глава государства поручил правительству выявить все майнинговые фермы в стране и в кратчайшие сроки в разы увеличить налог на добычу криптовалюты.

Новость по теме Зарегистрированные в Astana Hub компании занимались цифровым майнингом – Счетный комитет

С момента прямого поручения президента прошло три месяца, и только сейчас выявляются майнинговые компании, которые не просто работали в «серую», но и воспользовались налоговыми преференциями. У депутатов возникает вопрос: каким образом на виду у государственного Национального холдинга «Зерде», который является учредителем Astana Hub, могли работать такие компании? В миллиардных нарушениях, обнаруженных Счетным комитетом, возмущает реакция Министерства цифрового развития, которое, судя по комментариям прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, т.е. фактически спокойно кому-то «дарит» миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы? Дания Еспаева

Парламентарий недоумевает, что если даже действующее законодательство имело пробел в этой части, то каким образом не одна, а сразу несколько компаний воспользовались этим? Еспаева потребовала вернуть в бюджет незаконно полученные преференции в рамках деятельности майнинговых компаний, работавших на Astana Hub, привлечь к ответственности должностных лиц нацхолдинга «Зерде» и руководство самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов.