Два фигуриста представят Казахстан на ЧМ среди юниоров

В одиночном катании на мировом первенстве среди юниоров от Казахстана выйдет Михаил Шайдоров, 17-летний мастер спорта из Алматы, который тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У девушек честь Казахстана будет защищать 14-летняя Анна Левковец из Нур-Султана, воспитанница Александры Брежневой.

Михаил Шайдоров выйдет на эстонский лед 14 апреля с короткой программой, а 16 апреля выступит с произвольной. У Анны Левковец первый выход 16 апреля, затем 17 апреля – розыгрыш медалей.

Конечно, мы всегда надеемся на высокие места, на удачные выступления наших спортсменов. Миша сейчас в отличной форме. Очень надеемся на лучший результат. У Ани тоже плодотворно прошла подготовка к ЮЧМ в Нур-Султане. Асем Касанова, тренер по фигурному катанию

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