Казахстан представят четверо фигуристов на ЧМ-2025 среди юниоров
Фото: Instagram/stars.ice
26 декабря в венгерском городе Дебрецен стартует юниорское мировое первенство по фигурному катанию. Честь Казахстана на этих состязаниях будут защищать 4 спортсмена. Все они выступят в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
Сначала на лед Дебрецена 26 февраля выйдут наши парни в лице Дениса Кривошеева (19 лет) и Артура Смагулова (17 лет).
Ребята покажут зрителям и судьям свои короткие программы, а спустя день они выступят с произвольной программой.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
27 февраля начнутся состязания у девушек, где под флагом Казахстана на ледовую арену выйдут совсем еще юные, 14-летние Вероника Ким и Сафия Абаева.
За всю историю казахстанского фигурного катания по юниорам высоких результатов на мировой арене добивался только Михаил Шайдоров. Алматинец три года назад брал "серебро" юниорского ЧМ в Таллине (Эстония).
А совсем недавно Шайдоров стал бронзовым призером Азиатских игр в Харбине (Китай).
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