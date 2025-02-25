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Спорт

Казахстан представят четверо фигуристов на ЧМ-2025 среди юниоров

Фигурное катание Список ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:06 Фото: Instagram/stars.ice
26 декабря в венгерском городе Дебрецен стартует юниорское мировое первенство по фигурному катанию. Честь Казахстана на этих состязаниях будут защищать 4 спортсмена. Все они выступят в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Сначала на лед Дебрецена 26 февраля выйдут наши парни в лице Дениса Кривошеева (19 лет) и Артура Смагулова (17 лет).

Ребята покажут зрителям и судьям свои короткие программы, а спустя день они выступят с произвольной программой.

Фигурное катание Серебро ЧМ-2022, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:06

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

27 февраля начнутся состязания у девушек, где под флагом Казахстана на ледовую арену выйдут совсем еще юные, 14-летние Вероника Ким и Сафия Абаева.

За всю историю казахстанского фигурного катания по юниорам высоких результатов на мировой арене добивался только Михаил Шайдоров. Алматинец три года назад брал "серебро" юниорского ЧМ в Таллине (Эстония).   

А совсем недавно Шайдоров стал бронзовым призером Азиатских игр в Харбине (Китай).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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