Казахстан представят четверо фигуристов на ЧМ-2025 среди юниоров

26 декабря в венгерском городе Дебрецен стартует юниорское мировое первенство по фигурному катанию. Честь Казахстана на этих состязаниях будут защищать 4 спортсмена. Все они выступят в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Сначала на лед Дебрецена 26 февраля выйдут наши парни в лице Дениса Кривошеева (19 лет) и Артура Смагулова (17 лет).

Ребята покажут зрителям и судьям свои короткие программы, а спустя день они выступят с произвольной программой.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

27 февраля начнутся состязания у девушек, где под флагом Казахстана на ледовую арену выйдут совсем еще юные, 14-летние Вероника Ким и Сафия Абаева.

За всю историю казахстанского фигурного катания по юниорам высоких результатов на мировой арене добивался только Михаил Шайдоров. Алматинец три года назад брал "серебро" юниорского ЧМ в Таллине (Эстония).

А совсем недавно Шайдоров стал бронзовым призером Азиатских игр в Харбине (Китай).