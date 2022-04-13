15:31 13.04.2022
В Минсельхозе объяснили, почему выросли цены на капусту
Фото: pixabay
Директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова озвучила причины роста цен на капусту в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня запасы капусты по республике составляют порядка 20 тыс. тонн. Этих объемов более чем достаточно для обеспечения внутренней потребности до начала сбора урожая ранней капусты, которая уже на текущей неделе ожидается в Туркестанской области. Площади ранней капусты в текущем году составили 8 тыс. га, ожидаемый валовый сбор ранней капусты составляет порядка 170 тыс. тонн. Этих объемов достаточно как для покрытия внутреннего рынка, так и для экспорта определенных объемов на определенные рынки.Директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова
По ее словам, акиматами областей заключены контракты с фермерами Туркестанской области о поставке 3,5 тыс. тонн капусты в регионы.
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Между тем, как отметила директор департамента, в период межсезонья, то есть в начале года, традиционно наблюдается рост цен на овощи. Это связано в том числе с расходами на хранение овощной продукции в овощехранилищах, которые «ложатся» на их себестоимость.
Рост цен был, но мы ожидаем, что с момента поступления ранней капусты на внутренний рынок ситуация по росту цен на капусту стабилизируется. В целом, дефицита капусты на внутреннем рынке в настоящее время не наблюдается, соответственно, с учетом поступления нового урожая капусты на внутренний рынок ситуация по цене на нее стабилизируется.Назгуль Хатепова