Цены на зерно растут ежедневно: в Минсельхозе рассказали о выгодах

В Министерстве сельского хозяйства заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что период снижения цен, вызванный поступлением зерна урожая 2024 года, сменился на устойчиво повышающийся тренд.

"С начала уборочных работ в июле экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долларов за тонну согласно данным Международного совета по зерну. Это означает, что за минусом стоимости логистики (90 долларов за тонну) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тысяче тенге за тонну. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов, или в пересчете на тенге до 78 тысяч за тонну", – пояснили в министерстве.

Вслед за экспортными ценами рост идет и на российском рынке. Сейчас стоимость пшеницы третьего класса с клейковиной 23% в Омской области составляет 14,5 тыс. рублей за тонну. С учетом транспортных затрат, которые составляют две тысячи рублей за тонну, и оплаты входного НДС цена российской пшеницы в Кокшетау составит 84 тысячи тенге за тонну.

"При сложившихся мировых ценах отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении", – подчеркивают в Минсельхозе.

Специалисты поясняют, что предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тыс. тенге за тонну, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тысяч за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок этого зерна по таким ценам для данных рынков нет.

Аналогичная ситуация также складывается по ячменю: текущие цены на его экспорт на Черном море подорожали до 206 долларов за тонну и есть тенденция к дальнейшему повышению.

"В то же время казахстанский ячмень сейчас отгружают в порту Актау по 165-168 долларов. Есть задел для роста до уровня не ниже 175-185 долларов за тонну. В этом случае, стоимость ячменя вырастет как минимум до 55-60 тысяч против нынешних цен 47-50 тысяч тенге за тонну", – добавили в МСХ.

18 октября 2024 года сообщалось, что Китай готов возобновить экспорт зерновых из Казахстана.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника.