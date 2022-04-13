18:29 13.04.2022
Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции
Фото: pixabay
На месте происшествия были шесть человек, пятеро из которых – граждане Франции, один – казахстанец. Одного пострадавшего иностранца удалось спасти, передает Zakon.kz.
Как пояснили в ДЧС Алматы, туристы спровоцировали сход лавин, катаясь на склонах. У пострадавшего гражданина Франции травма плеча и бедра.
Четыре человека не пострадали, один пострадал и один не выжил под лавиной. На месте спасатели ожидают следственную группу.Пресс-служба ДЧС Алматы
13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.