Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции

Как пояснили в ДЧС Алматы, туристы спровоцировали сход лавин, катаясь на склонах. У пострадавшего гражданина Франции травма плеча и бедра.

Четыре человека не пострадали, один пострадал и один не выжил под лавиной. На месте спасатели ожидают следственную группу. Пресс-служба ДЧС Алматы

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.