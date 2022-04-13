Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:29 13.04.2022

Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции

Лавина Фото: pixabay
На месте происшествия были шесть человек, пятеро из которых – граждане Франции, один – казахстанец. Одного пострадавшего иностранца удалось спасти, передает Zakon.kz.

Как пояснили в ДЧС Алматы, туристы спровоцировали сход лавин, катаясь на склонах. У пострадавшего гражданина Франции травма плеча и бедра.

Четыре человека не пострадали, один пострадал и один не выжил под лавиной. На месте спасатели ожидают следственную группу.Пресс-служба ДЧС Алматы

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.

Ирина Мишура
Алматы
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан
12.04.2022
Заболевших COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах РК
13.04.2022
Около 600 млн тенге неэффективно использовали чиновники в СКО – Антикор
12.04.2022
Зеленский сообщил о задержании олигарха Медведчука
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все