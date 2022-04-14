Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника президента
Распоряжением главы государства Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника президента Казахстана, сообщает Акорда.
Пост советника он занимал с 13 января 2022 года.
Магзум Мирзагалиев родился в городе Алматы 7 ноября 1978 года.
Окончил Университет «Туран» (1999), экономист-международник, а также Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), экономист-международник и Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010) по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Стажировался в США и Малайзии.
Трудовой стаж:
Менеджер ТОО «Жартас» (1997-2000).
Работа в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской области (2000-2001).
Инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004).
Менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству – руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational (2004-2007).
Генеральный директор ТОО «ТенизСервис» Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010).
Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012).
Заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013).
Вице-министр нефти и газа (10.2013-08.2014).
Заместитель министра энергетики (13.08.2014-06.2019).
Министр экологии, геологии и природных ресурсов (17.06.2019, переназначен с 18.01.2021-09.09.2021).
Министр энергетики (09.09.2021-11.01.2022).