Распоряжением главы государства Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника президента Казахстана, сообщает Акорда.

Пост советника он занимал с 13 января 2022 года.

Магзум Мирзагалиев родился в городе Алматы 7 ноября 1978 года.

Окончил Университет «Туран» (1999), экономист-международник, а также Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), экономист-международник и Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010) по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Стажировался в США и Малайзии.

Трудовой стаж: