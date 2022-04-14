Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:01 14.04.2022

Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО «НК «КазМунайГаз»

Магзум Мирзагалиев Фото: primeminister.kz
Решением правления АО «Самрук-Қазына» по согласованию с Администрацией президента РК и правительством Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО «НК «КазМунайГаз», сообщает Zakon.kz.

Магзум Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года. В 1999 году окончил Университет «Туран», экономист-международник. В 2003 году – дипломатическую академию Министерства иностранных дел, экономист-международник. Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, стажировку в США и Малайзии.

  • С 2001 по 2004 год – инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

  • С 2004 по 2007 год – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству – руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

  • С 2007 по 2010 год – генеральный директор ТОО «ТенизСервис» Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

  • С 2010 по 2012 год – управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз».

  • С 2012 по 2013 год – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

  • С 2013 по 2014 год – вице-министр нефти и газа РК.

  • С 2014 по 2019 год – вице-министр энергетики РК.

  • С 2019 по 2021 год – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

  • С сентября 2021 по 2022 год – министр энергетики РК.

  • С января 2022 года занимал должность советника Президента РК.

Новость по теме

Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника президента

Анастасия Стативкина
Мирзагалиев Магзум
В Казахстане не будет военного парада
13.04.2022
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Строительство АЭС в Казахстане: идут исследовательские работы
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все