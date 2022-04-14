Ни одна соцсеть не будет заблокирована — МИОР

Он уточнил, что сейчас ведомство работает по этому вопросу с крупными международными соцсетями, такими как: Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте».

Если кто-то не предоставляет своего представителя, получается, что априори они будут размещать на своих страницах факты по кибербуллингу. У больших международных интернет-ресурсов есть понимание, что необходимо защищать ребенка от кибербуллинга. У них есть свои службы безопасности, которые тоже это отслеживают. Данияр Кадиров

Вице-министр добавил, что репрессивные методы к соцсетям в рамках этого законопроекта применять не будут.

Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будут нарушаться законы Казахстана. Это регулируется не только данным законопроектом – есть Закон РК «О средствах массовой информации», Закон РК «О связи». О закрытии вообще речь не идет. Данияр Кадиров

На пленарном заседании Сената депутаты рассмотрели резонансный законопроект о защите детей от кибербуллинга, который после двух чтений решили вернуть в Мажилис. Подробнее о новых поправках можно прочитать здесь.