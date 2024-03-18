Данияр Кадиров покинул должность вице-министра культуры
Об этом стало известно из публикации пресс-службы главы правительства за 18 марта 2024 года.
"Постановлением правительства Казахстана Кадиров Данияр Рамазанович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу", – говорится в официальном сообщении.
Кадиров получил эту должность в марте 2022 года.
Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.
2000-2004 годы – занимал различные должности в структуре Министерства культуры.
2004-2005 годы – заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник Управления молодежных и социальных программ МОН РК.
2005-2007 годы – заместитель акима Степногорска.
В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК.
С 2007 по 2015 год был советником посланника посольства Казахстана в Монголии и Туркменистане.
2015-2019 годы – исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".
С 2019 года по 2022 год являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.