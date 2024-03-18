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Данияр Кадиров покинул должность вице-министра культуры

Данияр Кадиров покинул должность вице-министра культуры, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:44 Фото: primeminister.kz
Вице-министр культуры и информации Казахстана Данияр Кадиров освобожден от должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы главы правительства за 18 марта 2024 года.

"Постановлением правительства Казахстана Кадиров Данияр Рамазанович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу", – говорится в официальном сообщении.

Кадиров получил эту должность в марте 2022 года.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

2000-2004 годы – занимал различные должности в структуре Министерства культуры.

2004-2005 годы – заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник Управления молодежных и социальных программ МОН РК.

2005-2007 годы – заместитель акима Степногорска.

В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2007 по 2015 год был советником посланника посольства Казахстана в Монголии и Туркменистане.

2015-2019 годы – исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

С 2019 года по 2022 год являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

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