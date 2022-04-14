Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан

Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83. Частота – один рейс в неделю по каждому маршруту.

Рейсы будут выполняться в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан