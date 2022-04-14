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15:45 14.04.2022

Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан

Kish air Фото: Zakon.kz
Иранская авиакомпания Kish Air возобновит регулярные международные рейсы по маршрутам Тегеран – Алматы и Горган – Актау. Рейсы будут запущены с 20 апреля 2022 года, передает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83. Частота – один рейс в неделю по каждому маршруту.

Рейсы будут выполняться в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

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