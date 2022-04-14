18:08 14.04.2022
Кариму Масимову продлили арест
Фото: gov.kz
Срок содержания под стражей бывшего председателя комитета КНБ РК Карима Масимова продлили до 6 мая, передает Zakon.kz.
Сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 мая, Даулета Ергожина – до 8 мая. Пресс-служба КНБ РК
По информации ведомства, в прокуратуру направлены материалы о продлении срока содержания под стражей Марата Осипова до трех месяцев.
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
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Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора.
Учитывая обстоятельства совершенных деяний, уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно». Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК. Пресс-служба КНБ РК