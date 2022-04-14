Кариму Масимову продлили арест

Сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 мая, Даулета Ергожина – до 8 мая. Пресс-служба КНБ РК

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По информации ведомства, в прокуратуру направлены материалы о продлении срока содержания под стражей Марата Осипова до трех месяцев.

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Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора.