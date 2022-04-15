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Законодательство РК
10:25 15.04.2022

В Казахстане разработали Единую карту индустриализации

Единая карта индустриализации в РК Фото: primerminister.kz
МИИР РК разработало проект Единой карты индустриализации, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в 2022 году запланированы строительство либо модернизация и ввод в эксплуатацию 91 экономического объекта (производства) во всех регионах РК.

К примеру, планируется построить предприятия пищевой промышленности, строительства, животноводства, металлургии, производства канцелярских товаров, бумаги, мебели, лекарств и медицинских изделий, машиностроения и др.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.

Лариса Черненко
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