В Казахстане разработали Единую карту индустриализации

Согласно документу, в 2022 году запланированы строительство либо модернизация и ввод в эксплуатацию 91 экономического объекта (производства) во всех регионах РК.

К примеру, планируется построить предприятия пищевой промышленности, строительства, животноводства, металлургии, производства канцелярских товаров, бумаги, мебели, лекарств и медицинских изделий, машиностроения и др.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.