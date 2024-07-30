Как формируется единая карта индустриализации Казахстана

И. о. министра промышленности и строительства приказом от 19 июля 2024 года утвердил в новой редакции правила включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации, сообщает Zakon.kz.

В единую карту индустриализации включаются проекты в сфере промышленности.

Включение проектов в единую карту индустриализации производится поэтапно:

первый этап – формирование местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы перечня проектов с основными показателями проекта;

второй этап – рассмотрение проектов в уполномоченном органе и национальном институте;

третий этап – рассмотрение проектов на заседании Штаба по вопросам единой карты индустриализации.

Местный исполнительный орган (МИО) на постоянной основе формирует перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации.

МИО направляет в уполномоченный орган перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации. К перечню прилагаются следующие документы по каждому проекту:

план-график реализации проекта;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение первичных статистических данных;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение данных;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на предоставление отчетных данных;

в случаях, когда при реализации проекта существует необходимость предоставления земельного участка для строительства зданий и сооружений, прилагается копия письма местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы, подтверждающего наличие свободного земельного участка, с указанием координат (схемы) местоположения и планируемой площади отвода под реализацию, полученная не позднее трех месяцев на момент подачи заявки.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления от местного исполнительного органа материалов проверяет их на полноту. При предоставлении полного пакета материалов уполномоченный орган направляет их в национальный институт для проведения анализа сведений, содержащихся в них.

Национальный институт в течение трех рабочих дней проводит анализ сведений, указанных в материалах.

Уполномоченный орган после получения от национального института письма об отсутствии замечаний выносит проекты на рассмотрение заседания Штаба, которое проводится по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал. А далее, не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания Штаба, направляет уведомление в местный исполнительный орган.

Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В состав Штаба включаются представители уполномоченного органа, заинтересованных центральных государственных органов, НПП "Атамекен" и субъектов промышленно-инновационной системы, участвующих в государственном стимулировании промышленно-инновационной деятельности.

Решения Штаба принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании Штаба. Члены Штаба обладают равными голосами при принятии решений и при равенстве голосов принятым считается решение, проголосованное председателем Штаба.

Штаб принимает одно из следующих решений:



о включении проектов в единую карту индустриализации с указанием ответственного органа;

о возвращении проекта местному исполнительному органу на доработку с указанием исчерпывающего перечня выявленных замечаний и несоответствий по проекту;

об исключении проекта из единой карты индустриализации;

об утверждении изменений основных параметров проекта.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Штаба направляет копию протокола заседания в местный исполнительный орган и ответственный орган в целях мониторинга проекта.



В течение трех рабочих дней со дня направления протокола заседания Штаба уполномоченный орган вносит соответствующие дополнения в приказ руководителя уполномоченного органа, предусматривающего утверждение единой карты индустриализации.

Уполномоченный орган на основе предложений ответственного органа актуализирует информацию по проектам, включенным в единую карту индустриализации, путем вынесения на рассмотрение заседания Штаба.

В случае необходимости изменения основных параметров проекта ответственный орган направляет предложение о таких изменениях.

По итогам актуализации информация по проекту, включенному в единую карту индустриализации, подлежит изменению либо проект исключается из единой карты индустриализации.



Проекты исключаются из единой карты индустриализации по инициативе ответственного органа в случаях отказа инициатора от реализации проекта или невыполнения заявителем мероприятий плана-графика реализации проекта.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2024 года.