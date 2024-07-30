Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как формируется единая карта индустриализации Казахстана

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И. о. министра промышленности и строительства приказом от 19 июля 2024 года утвердил в новой редакции правила включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации, сообщает Zakon.kz.

В единую карту индустриализации включаются проекты в сфере промышленности.

Включение проектов в единую карту индустриализации производится поэтапно:

  • первый этап – формирование местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы перечня проектов с основными показателями проекта;
  • второй этап – рассмотрение проектов в уполномоченном органе и национальном институте;
  • третий этап – рассмотрение проектов на заседании Штаба по вопросам единой карты индустриализации.

Местный исполнительный орган (МИО) на постоянной основе формирует перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации.

МИО направляет в уполномоченный орган перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации. К перечню прилагаются следующие документы по каждому проекту:

  • план-график реализации проекта;
  • согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение первичных статистических данных;
  • согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение данных;
  • согласие субъекта промышленно-инновационной системы на предоставление отчетных данных;
  • в случаях, когда при реализации проекта существует необходимость предоставления земельного участка для строительства зданий и сооружений, прилагается копия письма местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы, подтверждающего наличие свободного земельного участка, с указанием координат (схемы) местоположения и планируемой площади отвода под реализацию, полученная не позднее трех месяцев на момент подачи заявки.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления от местного исполнительного органа материалов проверяет их на полноту. При предоставлении полного пакета материалов уполномоченный орган направляет их в национальный институт для проведения анализа сведений, содержащихся в них.

Национальный институт в течение трех рабочих дней проводит анализ сведений, указанных в материалах.

Уполномоченный орган после получения от национального института письма об отсутствии замечаний выносит проекты на рассмотрение заседания Штаба, которое проводится по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал. А далее, не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания Штаба, направляет уведомление в местный исполнительный орган.

Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В состав Штаба включаются представители уполномоченного органа, заинтересованных центральных государственных органов, НПП "Атамекен" и субъектов промышленно-инновационной системы, участвующих в государственном стимулировании промышленно-инновационной деятельности.

Решения Штаба принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании Штаба. Члены Штаба обладают равными голосами при принятии решений и при равенстве голосов принятым считается решение, проголосованное председателем Штаба.

Штаб принимает одно из следующих решений:

  • о включении проектов в единую карту индустриализации с указанием ответственного органа;
  • о возвращении проекта местному исполнительному органу на доработку с указанием исчерпывающего перечня выявленных замечаний и несоответствий по проекту;
  • об исключении проекта из единой карты индустриализации;
  • об утверждении изменений основных параметров проекта.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Штаба направляет копию протокола заседания в местный исполнительный орган и ответственный орган в целях мониторинга проекта.

В течение трех рабочих дней со дня направления протокола заседания Штаба уполномоченный орган вносит соответствующие дополнения в приказ руководителя уполномоченного органа, предусматривающего утверждение единой карты индустриализации.

Уполномоченный орган на основе предложений ответственного органа актуализирует информацию по проектам, включенным в единую карту индустриализации, путем вынесения на рассмотрение заседания Штаба.

В случае необходимости изменения основных параметров проекта ответственный орган направляет предложение о таких изменениях.

По итогам актуализации информация по проекту, включенному в единую карту индустриализации, подлежит изменению либо проект исключается из единой карты индустриализации.

Проекты исключаются из единой карты индустриализации по инициативе ответственного органа в случаях отказа инициатора от реализации проекта или невыполнения заявителем мероприятий плана-графика реализации проекта.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2024 года.

Читайте также

В Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов
В Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
О правилах езды на электросамокатах рассказали в МВД
Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран
Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков изменятся в Казахстане
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: