Дело о финпирамиде: почему вайнера Туребаева отпустили под залог

По поводу ситуации с вайнерами и создании и руководстве финансовой пирамидой отмечено более 169 потерпевших, ущерб составляет около двух миллиардов тенге. К уголовной ответственности привлекаются 14 человек. Шесть лиц находятся под арестом. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

По его словам, вайнер Мейржан Туребаев сейчас находится под залогом, добавив, что мера пресечения в уголовном процессе избирается в каждом случае индивидуально.

Учитываются все обстоятельства: наличие постоянного места жительства, несовершеннолетних детей, роль в совершении преступления. С учетом всех этих обстоятельств суд избрал Мейржану Туребаеву меру пресечения в виде залога. Асет Чиндалиев

При этом заместитель Генерального прокурора уточнил: если человек не находится под арестом, это не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности.

Сейчас дело завершили, оно проходит стадию ознакомления. Действия всех, кто причастен к этому преступлению, уже квалифицированы. Им предъявлены обвинения. Дела будут направлены прокурору, а затем – в суд. Асет Чиндалиев

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Новость по теме Вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финпирамиды

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.