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Законодательство РК
20:01 15.04.2022

Процесс получения удостоверений планируют автоматизировать в Казахстане

Процесс получения удостоверений Фото: Polisia NEWS
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе совместного совещания посетили спецЦОН и ЦОН города Нур-Султан, где ознакомились с процессом внедрения цифровизации услуг, сообщает Zakon.kz.

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль,

Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии, нового GPS-оборудования, процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски.

В ЦОНе №1 города Нур-Султан руководитель ГК «Правительство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал министрам автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода.

Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz, созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».

Константин Вноровский
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