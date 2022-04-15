Процесс получения удостоверений планируют автоматизировать в Казахстане

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль,

Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии, нового GPS-оборудования, процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски.

В ЦОНе №1 города Нур-Султан руководитель ГК «Правительство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал министрам автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода.

Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz, созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».