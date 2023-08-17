Казахстанцы смогут передавать госномера онлайн

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал подробнее об инновациях, внедренных совместно с Министерством внутренних дел страны, сообщает Zakon.kz.

По словам Багдата Мусина, Министерство цифровизации повысило доступность и расширило спектр многих госуслуг для казахстанцев.

"Сегодня среди них большим спросом пользуется онлайн-услуга купли-продажи и переоформления автомобиля. Это стало возможным благодаря совместной работе с Министерством внутренних дел Казахстана. Одним из самых больших достижений на сегодняшний день стала работа по внедрению новшества, благодаря которому казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать госномера, а точнее, государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), новому владельцу онлайн", – написал глава МЦРИАП РК под снимком, опубликованным в Instagram 16 августа 2023 года.

Министр напомнил, что раньше при покупке автомобиля, даже при оформлении сделки онлайн, новый владелец должен был обязательно прийти в спецЦОН для получения новых номерных знаков.

"Теперь же эта необходимость отпадает. Кроме того, мы поработали над тем, чтобы можно было передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам". Багдат Мусин

Также он рассказал о другом важном новшестве.

"Мы хотим исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца. Изменения также сократят количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, а в некоторых случаях мы исключили необходимость посещать СпецЦОН. Все это делает процессы еще более удобными и "человекоориентированными". Багдат Мусин

Кроме того, министр рассказал, как МЦРИАП РК выявляет такие потребности граждан.

"Для этого используется бизнес-подход. Разные государственные органы объединяются под крылом нашего министерства в проектные группы и рассматривают конкретную жизненную ситуацию. К примеру, в нашем случае она называлась "Владение автомобилем". Затем эта проектная группа отслеживает и проходит путь клиента (гражданина). В каждой жизненной ситуации выявляются болевые точки, неудобства, изъяны, а затем предлагается, как оптимально их можно исправить". Багдат Мусин

Он отметил, что предложенные решения не принимаются сразу, их тестируют на фокус-группах, проводят онлайн-опросы, и только получив обратную связь от людей, затем воплощаются в жизнь.

"Этот подход является пока наиболее эффективным. И внедрение услуги, о которой я писал выше, есть результат работы этого подхода". Багдат Мусин

Глава МЦРИАП РК уверен, что казахстанцы будут пользоваться новой возможностью очень активно.

"Если будут обнаружены другие несовершенства, мы исправим их по тому же алгоритму. Благодарю коллег из МВД за содействие и конструктивное сотрудничество", – заключил Багдат Мусин.

16 августа 2023 года стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.