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09:30 16.04.2022

Поклонники «загнали» Димаша Кудайбергена на крышу авто в Праге

встреча артиста с фанатами в Праге Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел на концерт в Прагу. Артист опубликовал кадры со встречи с фанатами, сообщает Zakon.kz.
Привет, Чехия! Мы приехали, – отметил Кудайберген в подписи к фотографиям.

На кадрах заслуженный деятель Казахстана сидит на крыше автомобиля и раздает автографы. Многочисленные поклонники с подарками и цветами окружили авто.

  • Это что-то невероятное! Такого еще не было! 

  • Шикарное восхождение;

  • Доехали! Удачи и аншлага на концерте!

  • Какая теплая встреча! Молодцы – дождались! Удачи вам на концерте! 

  • Загнали тебя на машину! – c восторгом отметили комментаторы.

Неделей ранее артист прилетел в Дюссельдорф — тогда фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках в аэропорту.

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А уже позднее Кудайберген опубликовал видео, как ему подпевает весь концертный зал.

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