Поклонники «загнали» Димаша Кудайбергена на крышу авто в Праге

Привет, Чехия! Мы приехали, – отметил Кудайберген в подписи к фотографиям.

На кадрах заслуженный деятель Казахстана сидит на крыше автомобиля и раздает автографы. Многочисленные поклонники с подарками и цветами окружили авто.

Это что-то невероятное! Такого еще не было! Шикарное восхождение; Доехали! Удачи и аншлага на концерте! Какая теплая встреча! Молодцы – дождались! Удачи вам на концерте! Загнали тебя на машину! – c восторгом отметили комментаторы.

Неделей ранее артист прилетел в Дюссельдорф — тогда фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках в аэропорту.

А уже позднее Кудайберген опубликовал видео, как ему подпевает весь концертный зал.