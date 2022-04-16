09:30 16.04.2022
Поклонники «загнали» Димаша Кудайбергена на крышу авто в Праге
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел на концерт в Прагу. Артист опубликовал кадры со встречи с фанатами, сообщает Zakon.kz.
Привет, Чехия! Мы приехали, – отметил Кудайберген в подписи к фотографиям.
На кадрах заслуженный деятель Казахстана сидит на крыше автомобиля и раздает автографы. Многочисленные поклонники с подарками и цветами окружили авто.
Это что-то невероятное! Такого еще не было!
Шикарное восхождение;
Доехали! Удачи и аншлага на концерте!
Какая теплая встреча! Молодцы – дождались! Удачи вам на концерте!
Загнали тебя на машину! – c восторгом отметили комментаторы.
Неделей ранее артист прилетел в Дюссельдорф — тогда фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках в аэропорту.
А уже позднее Кудайберген опубликовал видео, как ему подпевает весь концертный зал.