«Самый большой хор в мире»: Димаш Кудайберген опубликовал очередное видео

На видео, которое Димаш опубликовал на своей странице в Instagram, запечатлен момент, как артисту подпевает весь концертный зал.

Незабываемый день в Германии, – подписал ролик Кудайберген.

Поклонники Димаша до сих пор в восторге от концерта.

«Красивый!»

«Это был незабываемый день!»

«И еще сколько dears по всему миру подпевали!»

«Потрясающе! Побольше бы таких незабываемых дней!»

«Самый большой хор в мире! Димаш – наш дорогой дирижер!»

«Спасибо за прекрасный концерт! Мы обязательно будем в Праге! До встречи!»

«Потрясающий концерт! Невероятные зрители и шикарнейший ты, Димаш! Спасибо тебе!» – написали фанаты.

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25 марта Кудайберген выступил на сцене концертного комплекса Coca-Cola Arena в Дубае.

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8 апреля Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур.

В аэропорту Дюссельдорфа фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.