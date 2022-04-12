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16:36 12.04.2022

«Самый большой хор в мире»: Димаш Кудайберген опубликовал очередное видео

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9 апреля в Дюссельдорфе прошел первый сольный концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в Германии. Артист продолжает публиковать в соцсетях фрагменты с этого концерта, передает Zakon.kz.

На видео, которое Димаш опубликовал на своей странице в Instagram, запечатлен момент, как артисту подпевает весь концертный зал.

Незабываемый день в Германии, – подписал ролик Кудайберген.

Поклонники Димаша до сих пор в восторге от концерта.

  • «Красивый!»

  • «Это был незабываемый день!»

  • «И еще сколько dears по всему миру подпевали!»

  • «Потрясающе! Побольше бы таких незабываемых дней!»

  • «Самый большой хор в мире! Димаш – наш дорогой дирижер!»

  • «Спасибо за прекрасный концерт! Мы обязательно будем в Праге! До встречи!»

  • «Потрясающий концерт! Невероятные зрители и шикарнейший ты, Димаш! Спасибо тебе!» – написали фанаты.

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