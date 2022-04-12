«Самый большой хор в мире»: Димаш Кудайберген опубликовал очередное видео
На видео, которое Димаш опубликовал на своей странице в Instagram, запечатлен момент, как артисту подпевает весь концертный зал.
Незабываемый день в Германии, – подписал ролик Кудайберген.
Поклонники Димаша до сих пор в восторге от концерта.
«Красивый!»
«Это был незабываемый день!»
«И еще сколько dears по всему миру подпевали!»
«Потрясающе! Побольше бы таких незабываемых дней!»
«Самый большой хор в мире! Димаш – наш дорогой дирижер!»
«Спасибо за прекрасный концерт! Мы обязательно будем в Праге! До встречи!»
«Потрясающий концерт! Невероятные зрители и шикарнейший ты, Димаш! Спасибо тебе!» – написали фанаты.
25 марта Кудайберген выступил на сцене концертного комплекса Coca-Cola Arena в Дубае.
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8 апреля Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур.
В аэропорту Дюссельдорфа фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.