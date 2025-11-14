Фанаты загнали Димаша Кудайбергена на крышу автомобиля в Лондоне

Ночью 14 ноября казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице видео, на котором запечатлено, как фанаты устроили певцу теплое приветствие в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Выступление в столице Великобритании стало частью тура Stranger, объединяющего слушателей Востока и Запада. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash) "Спасибо, Лондон. Видео снято после концерта перед отелем, где мы остановились. Пришлось забраться на крышу машины, чтобы поблагодарить всех. Люблю тебя. Увидимся завтра в Берлине. Спасибо за ваше потрясающее видео", – тепло отозвался о встрече с поклонниками Димаш. Ранее стало известно о том, как Игорь Крутой вдохновил Димаша Кудайбергена на масштабное шоу в Лондоне.

