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Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 09:20 Фото: pixabay
Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом стороны договорились на встрече вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства напомнили, что 3 мая 2024 года правительство России приняло постановление о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа этого года. Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тыс. тонн.

Несмотря на достаточный объем запасов на складах в Казахстане, в преддверии лета – пикового сезона потребления сахара – казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн. Предварительное согласие получено. Теперь вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании Совета ЕЭК.

"Также на встрече был поднят вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи в Казани российская сторона выразила готовность открыть еще 4 АПП в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 09:20

Фото: primeminister.kz

Кроме того, стороны договорились о скорейшем налаживании взаимодействия уполномоченных структур по вопросам оформления электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства второй очереди Шульбинской ГЭС, создания мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие вопросы.

Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан". Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.

Согласно документу, уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет подтверждение целевого назначения ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.

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