Румыния запретит судам под флагом России заходить в свои порты

Суда, зарегистрированные в России, не смогут заходить в румынские порты на Черном море или на Дунае, сообщают «Известия».

Запрет, установленный на европейском уровне, коснется также яхт и прогулочных судов.

Так, начиная 17 апреля, заход в румынские порты любого судна, зарегистрированного под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших флаг регистрации в России до регистрации в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года.

Однако запрет не будет применяться к судам, нуждающимся в помощи и ищущим убежище, или для экстренной остановки в порту по соображениям безопасности на море или для спасения жизней на море.

Новый пакет антироссийских санкций включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергии.