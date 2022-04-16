Елена Рыбакина вывела сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022

Второй игровой день Кубка БДК начался встречей одиночного разряда между лидерами обеих команд – Еленой Рыбакиной и Анжелик Кербер, в женском мировом рейтинге их отделяют всего две строчки. Казахстанка находится на 19-й позиции, а немецкая теннисистка – на 17-й.

Стартовый сет выиграла Анжелик Кербер – 6:4, Елена Рыбакина выровняла равновесие во второй партии – 6:3, а в решающей части игры казахстанка, проявив характер, сумела выиграть со счетом 7:5.

Фото: ktf.kz

Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех над Германией – 3:0. А с ним и путевку женской сборной Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022.

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