Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль МЧМ по фигурному катанию

Это первая медаль МЧМ по фигурному катанию в истории нашей страны, – написала пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

17-летний мастер спорта из Алматы выступил на мировом первенстве в одиночном катании. Спортсмен тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Фото: olympic.kz

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