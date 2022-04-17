01:26 17.04.2022
Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль МЧМ по фигурному катанию
Фото: olympic.kz
Казахстанский фигурист завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине, передает Zakon.kz.
Это первая медаль МЧМ по фигурному катанию в истории нашей страны, – написала пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.
17-летний мастер спорта из Алматы выступил на мировом первенстве в одиночном катании. Спортсмен тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова.
Фото: olympic.kz
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.
Два фигуриста представят Казахстан на ЧМ среди юниоров
Новость по теме