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01:26 17.04.2022

Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль МЧМ по фигурному катанию

фигурист Фото: olympic.kz
Казахстанский фигурист завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине, передает Zakon.kz.
Это первая медаль МЧМ по фигурному катанию в истории нашей страны, – написала пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

17-летний мастер спорта из Алматы выступил на мировом первенстве в одиночном катании. Спортсмен тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова. 

победа

Фото: olympic.kz

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