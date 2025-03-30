Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию
Фото: X/ISU_Figure
На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне казахстанец Михаил Шайдоров стал обладателем серебряной медали, сообщает Zakon.kz.
Баллы за произвольную программу Шайдоров набрал 192.47 баллов (110.17+ 82.53). Общие баллы: 287.47 Это уже личный рекорд Михаила.
"Выдал прокат жизни", – именно так оценили выступление Шайдорова эксперты.
Фото: isu
Первой поздравила фигуриста Софья Самоделкина.
Казахстанец официально получил олимпийскую путевку и будет представлять Казахстан на Олимпийских играх в Милане в 2026 году.
Фото: окко
В ночь на 28 марта алматинец Михаил Шайдоров по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию получил квоту для участия на Олимпийских играх 2026 года.
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