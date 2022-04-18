10:11 18.04.2022
Арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис»
Фото: Facebook/prinbekov
В Алматы арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. Он взят под стражу сроком на два месяца, передает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.
В отношении Принбекова судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года. Пресс-служба Алматинского горсуда
14 апреля стало известно, что в Алматы арестован генеральный директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев.
Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев
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