Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:11 18.04.2022

Арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис»

Марат Принбеков арестован, Директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Фото: Facebook/prinbekov
В Алматы арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. Он взят под стражу сроком на два месяца, передает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

В отношении Принбекова судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года. Пресс-служба Алматинского горсуда

14 апреля стало известно, что в Алматы арестован генеральный директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев.

Новость по теме

Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев

Анастасия Стативкина
Алматы
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
17.04.2022
На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге
17.04.2022
В Шымкенте выросло число пострадавших от клещей
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все