Подснежники, тюльпаны и крокусы – что грозит за сорванное «краснокнижное» растение
Инженер лесного хозяйства, начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева рассказала, что экосистема Казахстана отличается уникальным биологическим разнообразием, и исчезновение даже одного из видов растений может привести к серьезным изменениям в ней.
Специалист пояснила, что наиболее эффективная мера для сохранения многообразия живой природы – создание особо охраняемых природных территорий. Только на территории Иле-Алатауского природного парка произрастает около 2,5 тыс. растений, из них 37 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан.
Ранней весной на территории нацпарков зацветают первоцветы. В целях охраны растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, активизируется работа инспекторского состава по охране растений в период цветения и роста – это март, апрель. Начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева
Специалисты по охране природы стараются предупредить о возможном вреде, который могут нанести туристы и отдыхающие. Любуясь цветами и другими необычными растениями, некоторые казахстанцы соблазняются их сорвать, чтобы унести домой.
Я могу сказать, почему некоторые виды растений занесены в Красную книгу и что для них является угрозой исчезновения. Во-первых, это неумеренный сбор этих растений населением. Привлекательные растения, такие как тюльпаны и подснежники, часто срываются людьми, что приводит к гибели луковиц и нарушается естественное возобновление популяции, сокращается ареал произрастания таких растений.Салтанат Усербаева
Сотрудник национального парка рассказала, какие растения под особой охраной государства и срывать их уголовно наказуемо.
К первоцветам нашего национального парка относятся шафран алатауский (в народе называемый подснежник), голосемянник алтайский и иридодиктиум Колпаковского. Следом за первоцветами начинают цвести тюльпаны: Островского, Колпаковского, пион Марьин корень, желтушник оранжевый, ревень Витрока. Мы ежегодно фиксируем негативные факты – нарушение правил поведения посетителями в национальном парке. Встречается безжалостное отношение людей к природе: загрязнение мусором территории, случаи уничтожения растений.Салтанат Усербаева
Кроме травянистых растений, есть еще растения древовидные, также занесенные в Красную книгу, – это реликтовая яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный и кустарниковое растение курчавка Мушкетова, которые также защищены законом.
Но существует и перечень разрешенных к сбору лекарственных растений, а также грибов и ягод.
Для этого необходимо выписать Лесной билет, оплатить определенную сумму. Если билета нет на руках, то это считается нарушением правил поведения в нацпарке. Но запрещено срывать растения, занесенные в Красную книгу. Хотелось бы напомнить, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность – это 339 статья УК РК. При обнаружении фактов нарушения госинспекторами нацпарка оформляется протокол. Конечно же, проводится разъяснительная работа, – добавила Салтанат Усербаева.
Статья 339 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
За это грозит штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Шафран, или крокус алатауский, иридодиктиум Колпаковского, тюльпан Колпаковского;
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП
ирис Альберта, пион Марьин-корень.
Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП