Подснежники, тюльпаны и крокусы – что грозит за сорванное «краснокнижное» растение

Инженер лесного хозяйства, начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева рассказала, что экосистема Казахстана отличается уникальным биологическим разнообразием, и исчезновение даже одного из видов растений может привести к серьезным изменениям в ней.

Специалист пояснила, что наиболее эффективная мера для сохранения многообразия живой природы – создание особо охраняемых природных территорий. Только на территории Иле-Алатауского природного парка произрастает около 2,5 тыс. растений, из них 37 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан.

Ранней весной на территории нацпарков зацветают первоцветы. В целях охраны растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, активизируется работа инспекторского состава по охране растений в период цветения и роста – это март, апрель. Начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева

Специалисты по охране природы стараются предупредить о возможном вреде, который могут нанести туристы и отдыхающие. Любуясь цветами и другими необычными растениями, некоторые казахстанцы соблазняются их сорвать, чтобы унести домой.

Я могу сказать, почему некоторые виды растений занесены в Красную книгу и что для них является угрозой исчезновения. Во-первых, это неумеренный сбор этих растений населением. Привлекательные растения, такие как тюльпаны и подснежники, часто срываются людьми, что приводит к гибели луковиц и нарушается естественное возобновление популяции, сокращается ареал произрастания таких растений. Салтанат Усербаева

Сотрудник национального парка рассказала, какие растения под особой охраной государства и срывать их уголовно наказуемо.

К первоцветам нашего национального парка относятся шафран алатауский (в народе называемый подснежник), голосемянник алтайский и иридодиктиум Колпаковского. Следом за первоцветами начинают цвести тюльпаны: Островского, Колпаковского, пион Марьин корень, желтушник оранжевый, ревень Витрока. Мы ежегодно фиксируем негативные факты – нарушение правил поведения посетителями в национальном парке. Встречается безжалостное отношение людей к природе: загрязнение мусором территории, случаи уничтожения растений. Салтанат Усербаева

Кроме травянистых растений, есть еще растения древовидные, также занесенные в Красную книгу, – это реликтовая яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный и кустарниковое растение курчавка Мушкетова, которые также защищены законом.

Но существует и перечень разрешенных к сбору лекарственных растений, а также грибов и ягод.

Для этого необходимо выписать Лесной билет, оплатить определенную сумму. Если билета нет на руках, то это считается нарушением правил поведения в нацпарке. Но запрещено срывать растения, занесенные в Красную книгу. Хотелось бы напомнить, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность – это 339 статья УК РК. При обнаружении фактов нарушения госинспекторами нацпарка оформляется протокол. Конечно же, проводится разъяснительная работа, – добавила Салтанат Усербаева.

Статья 339 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

За это грозит штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Шафран, или крокус алатауский, иридодиктиум Колпаковского, тюльпан Колпаковского;

Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП

Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП

тюльпан Островского;

Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП

шафран, или крокус алатауский, желтушник оранжевый;

Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП

ревень Витрока;

Фото: пресс-служба Иле-Алатауского ГНПП