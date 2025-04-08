Тюльпаны, крокусы, лечебные травы: чем грозит сбор краснокнижных растений

С приходом весны казахстанцы стали все чаще выезжать на природу, а стражи порядка регистрировать случаи варварского отношения к растениям. Каждый год люди рвут редкие и реликтовые цветы, не задумываясь, какой урон наносят природе.

Zakon.kz разбирался, какое наказание может последовать и какие виды цветов считаются особо охраняемыми и ценными.

Экосистема Казахстана отличается уникальным биологическим разнообразием, и исчезновение даже одного из видов растений может привести к серьезным негативным изменениям в ней. Но не все об этом задумываются, обнаруживая удивительный цветок или что-либо другое, привлекающее внимание во время путешествия.

Очередной случай безответственного отношения к родной природе произошел в выходные в Ордабасинском районе Туркестанской области. Женщина собрала букет из краснокнижных тюльпанов. Теперь за свою легкомысленность любительница нежных цветов должна будет выплатить государству около 12 млн тенге.

По словам заведующего лабораторией цветочно-декоративных растений Алматинского ботанического сада Ескендира Сатекова, любые цветы, произрастающие в природе, нельзя срывать. Тем более редкую и исчезающую категорию растений, как в указанном случае.

"Редкие и исчезающие растения категорически нельзя трогать, тем более рвать. Поскольку целый ряд растений, таких как тюльпаны, могут размножаться, только если дадут семена. Если вы срываете цветок, то семена, соответственно, не могут образоваться. От момента проростка до первого цветения у тюльпанов проходит 10-12 лет. Потому важно сохранить цветок, который даст жизнь новым растениям". Ескендир Сатеков

Кроме того, некоторые растения, такие как борщевик, ясенец узколистный, могут причинить неприятность: в солнечную погоду от растения можно получить ожоги.

Иридодиктиум сетчатый. Фото: wikimedia/Zeynel Cebeci

Также не рекомендуется рвать ядовитые растения, которые вызывают аллергические реакции или которыми можно отравиться, вплоть до летального исхода.

В 2023 году в Казахстане принят закон о растительном мире. Как отмечает ботаник, закон регулирует такие важные аспекты, как охрана и защита растений в республике, а также вопросы рационального использования растительного мира.

"Целесообразное использование растительного мира – это соблюдение свода правил. Ключевым является то, сколько лекарственных растений можно собрать для определенных нужд (заготовка лекарственных растений, сбор шишек, ягод и т. д.). Под охраной закона находятся все растения, которые занесены в Красную книгу Казахстана. Таких растений, которые вошли во второе издание КК в 2014 году, – 387 видов", – отметил Ескендир Сатеков.

Какие растения входят в Красную книгу

Какие растения входят в Красную книгу Казахстана, в том числе грибы и лишайники.

Наиболее известные редкие краснокнижные растения для Казахстанцев – это крокус Алатауский (Шафран алатауский):

Фото: Zakon.kz

С приходом весны на территории Казахстана зацветают те самые подснежники, то есть растения, вырастающие из-под снега.

"Собирательное название "подснежник" относят к целой группе растений, и в разных регионах Казахстана вам покажут на совершенно разные растения и скажут: это подснежник. Для жителя Алматинской области – это будет крокус (шафран) Алатауский, иридодиктиум Колпаковского, безвременник Кессельринга и ранние тюльпаны, в северных регионах – прострел раскрытый, он же сон-трава, и горицвет (адонис), а на востоке Казахстана – кандык сибирский, анемоны и голосемянник Алтайский. Все эти растения имеют удивительную способность роста под снегом, и как только пригреет весеннее солнышко и появятся первые проталины, они тут же распускают цветы, привлекая внимание путешественников". Ескендир Сатеков

Растение, которое ботаники называют подснежником, произрастает в дикой природе – на Кавказе, в Крыму и Карпатах и в Южной Европе.

Среди группы подснежников тюльпаны занимают особое место. Из 41 вида, произрастающего в Казахстане, 18 занесено в Красную книгу. Кроме того, в Красную книгу занесены тюльпаны Кауфмана, Колпаковского, яблоня Сиверса, Курчавка Мушкетова и другие.

"Почему же эти растения занесены в Красную книгу? Дело в том, что некоторые виды уничтожаются в пищевых целях. Такие как лук Пскемский, ревень Виттрока и другие. Также растения заготавливают для лечебных отваров и чаев, к примеру, привлекательна для этих целей розовая родиола", – сказал ботаник.

Вместе с тем с ранней весны до поздней осени растения рвутся для скоротечного эстетического наслаждения. В букеты собирают такие ценные виды растений, как пион уклоняющийся (Марьин корень), тюльпан Грейга.

Тюльпан Регеля, пион степной. Фото из личного архива спикера

Кроме того, завлаборатории интродукции цветочно-декоративных растений отметил, что в местах активного выпаса домашнего скота растения также подвергаются прессингу.

"Поэтому растения становятся редкими и исчезающие в природе вследствие таких причин, как строительство дорог, прокладка трубо- и газопроводов, разработка месторождений. Наша задача – сохранить растения в их местообитании". Ескендир Сатеков

Тюльпан Альберта. Фото: instagram/altynemel_np

Хотелось бы напомнить, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность – это 339-я статья УК РК. При обнаружении фактов нарушения госинспекторами нацпарка оформляется протокол.

Статья 339 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

За это грозит штраф до 3000 МРП (11 076 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Чтобы сохранить природное наследие для потомков, в Казахстане организованы природоохраняемые зоны, парки и заповедники.

Охраняемая природная территория

Первый заповедник в Казахстане образован в 1926 году – это заповедник "Аксу- Жабаглы". В следующем году ему исполнится 100 лет, и в Казахстане будут праздновать его юбилей.

В стране насчитывается 10 заповедников, 12 нацпарков, 8 резерватов, 6 ботанических садов и 50 заказников. Все эти природные территории относятся к категории особо охраняемых. Некоторые из них, такие как заповедник "Аксу-Жабаглы" и национальный парк "Алтын-Эмель", имеют статус всемирного наследия, отметил собеседник.

"На всех особо охраняемых природных территориях (ОПТ) есть редкие и исчезающие растения. Для этого они и создавались в этих местах, чтобы сохранить растения, животных, ландшафты. Некоторые из этих растений имеют достаточно узкий ареал. То есть они растут только на сравнительно небольшой территории или в определенном заповеднике. И в других местах вы их нигде не встретите. Поэтому важно сохранить эти растения и животный мир именно там, где они произрастают или обитают". Ескендир Сатеков

Сколько реликтовых растений в Казахстане и сколько особо охраняемых

"При принятии закона о растительном мире был сформирован перечень эндемичных и реликтовых растений. Это подзаконный акт. В нем насчитывается 108 видов, которые также находятся под защитой государства", – рассказал ботаник.

Во избежание нарушения закона каждому казахстанцу и гостю страны перед поездкой на природу рекомендуется изучить, какие растения можно встретить в нашей местности. Для помощи путешественников и любителей природы в Сети есть специализированные сайты, которые помогут в определении вида растений по фотографиям.

"Также есть локальные сайты, где представлены иллюстрации и информация о краснокнижных растениях Казахстана. Ознакомившись с ними, находясь на отдыхе на природе, вы, безусловно, эти виды узнаете и будете бережней с ними обходиться", – заключил специалист.

Специалисты по защите окружающей среды систематически стараются предупредить людей о возможном вреде, который могут нанести туристы и отдыхающие. Любуясь цветами и другими необычными растениями, ценители и инспекторы по охране природы призывают казахстанцев устоять перед соблазном, не срывать растения. Ведь они настолько хрупкие, что их вряд ли удастся донести до вазы.