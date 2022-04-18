Полеты в космос станут доступны для среднего класса — ученые

Космические туристы прибыли на МКС 8 апреля на корабле Crew Dragon, разработанном частной компанией Илона Маска SpaceX. Каждый из путешественников заплатил за полет по 55 млн долларов. Впервые в истории туристов на МКС доставил не российский «Союз», а частный американский космический корабль.

В недалекой перспективе космических туристов станет больше, полеты в космос станут доступны для среднего класса. Желающие должны обладать крепким здоровьем и быть готовыми к перегрузкам во время полета. Об этом сообщил на Nobel Fest Грег Отри, профессор космического лидерства.

С ростом масштабов космического туризма возникает вопрос, нужны ли профессиональные космонавты-ученые в космосе. Ученый Лоуренс Краусс, считает, что изучать космос нужно с помощью роботов, планетоходов, телескопов. Присутствие человека, например, на Марсе, потребует больших затрат, но не принесет ожидаемых результатов.

Илон Маск хочет полететь на Марс. Я сомневаюсь, что у него это получится. Не понимаю, зачем ему это нужно. Это будет слишком дорого, к тому же, Марс – негостеприимная планета. Если вы долго находитесь на Марсе, то радиация убьет вас, нужно строить защищенные сооружения. Ученый Лоуренс Краусс

Профессор Грег Отри напомнил, что на заре становления авиации было много жертв, но за последнее время полеты на самолетах стали безопасны. По мнению Отри, со временем развитие технологий приведет к тому, что рисков при полетах в космос будет все меньше и меньше.