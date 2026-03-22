Полиция усилила меры безопасности в одном из регионов Казахстана

В Жамбылской области в связи с празднованием Наурыза сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в местах массового скопления людей, парках, кафе и ресторанах усилено патрулирование, проводятся рейдовые мероприятия. Все принятые меры направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.

В этой связи призываем соблюдать основные требования безопасности:

не допускать правонарушений и хулиганских действий;

соблюдать правила дорожного движения и не управлять транспортом в состоянии опьянения;

сохранять порядок в общественных местах и не допускать бытовых конфликтов;

уделять особое внимание безопасности детей и не оставлять их без присмотра, особенно в вечернее время;

не носить при себе холодное и огнестрельное оружие;

при возникновении подозрительных ситуаций или правонарушений незамедлительно сообщать в полицию.

Правоохранители призвали всех встретить праздник в спокойной и безопасной атмосфере.

