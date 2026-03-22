Ключи от квартир и сертификаты вручили выдающимся спортсменам на праздновании Наурыза в СКО

В СКО в торжественной обстановке Наурыз мейрамы чествовали спортсменов, достойно представивших регион и страну на крупнейших международных стартах. Праздничная церемония объединила на одной сцене тех, кто своими победами, трудом и силой духа прославил Казахстан на мировой арене.

Открывая церемонию, аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил североказахстанцев с Наурызом и отметил достижения спортсменов региона.

"У нас есть яркие примеры наших земляков-спортсменов. Только в этом году порядка девяти спортсменов СКО в зимних видах спорта показали высокие результаты на соревнованиях мирового уровня, прославив своим трудом, характером и силой духа не только наш край, но и весь Казахстан. Все эти выступления стали важным достижением для всего региона и вдохновляющим примером для нашей молодежи. Их упорство, трудолюбие и яркие победы на соревнованиях различного уровня являются предметом особой гордости для нашей области и всей Республики", – отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Среди главных героев церемонии – чемпион XIV зимних Паралимпийских игр Ербол Хамитов, участники Паралимпиады Александр Герлиц, Владислав Кобаль и Сергей Усольцев, а также Надежда Морозова – участница XXV зимних Олимпийских игр и серебряный призер Кубка мира, ставшая единственной представительницей Северо-Казахстанской области на зимней Олимпиаде в Италии. Вместе со спортсменами на сцену поднимались их тренеры и родители, чья поддержка и вклад также были отмечены в этот день.

Особое внимание было уделено молодым звездам североказахстанского спорта. В числе тех, кого чествовали, – Варвара Глухова, а также сестры Шумековы, добившиеся высоких результатов на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. Кристина Шумекова была отмечена особо – североказахстанская спортсменка стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав пять золотых медалей и одно серебро. Эти достижения еще раз подтвердили высокий уровень североказахстанской школы конькобежного спорта.

В ходе церемонии спортсменам и тренерам вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма акима, а также денежные сертификаты. Надежде Морозовой были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Родители сестер Шумековых получили ключи от трехкомнатной квартиры. Такой же награды – трехкомнатной квартиры – был удостоен и Ербол Хамитов. Благодарственными письмами акима области также были отмечены родители спортсменов.

Праздничная церемония в дни Наурыза стала не только знаком признания выдающихся достижений североказахстанских спортсменов, но и символом уважения к труду тренеров и семей, которые стоят за этими победами. Именно такие успехи вдохновляют молодежь и еще раз подтверждают, что Северо-Казахстанская область воспитывает настоящих чемпионов.