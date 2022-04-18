12:37 18.04.2022
Поправки по полномочиям президента поступят в Парламент в августе
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
До 30 августа правительство Казахстана внесет в Парламент законопроект с поправками, которые касаются полномочий президента. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.
Для реализации озвученных инициатив президента потребуется внести изменения в конституционный закон «О президенте Республики Казахстан» и в ряд других законов. Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Парламента запланировано на август текущего года, а их принятие – до конца этого года.Министр юстиции РК Канат Мусин
Министр заверил, что разработка всех законопроектов будет сопровождаться широким публичным обсуждением на всех стадиях законотворческого процесса. На портале «Открытые НПА» уже опубликованы консультативные документы проектов этих законов.
Как изменятся полномочия президента Казахстана
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