Поправки по полномочиям президента поступят в Парламент в августе

Для реализации озвученных инициатив президента потребуется внести изменения в конституционный закон «О президенте Республики Казахстан» и в ряд других законов. Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Парламента запланировано на август текущего года, а их принятие – до конца этого года. Министр юстиции РК Канат Мусин

Министр заверил, что разработка всех законопроектов будет сопровождаться широким публичным обсуждением на всех стадиях законотворческого процесса. На портале «Открытые НПА» уже опубликованы консультативные документы проектов этих законов.