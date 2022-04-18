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Законодательство РК
13:18 18.04.2022

Вопрос о дальнейшем сокращении полномочий Елбасы на повестке не стоит – Мусин

Первый Президент РК, сокращение полномочий Фото: akorda.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин заявил, что вопрос о дальнейшем сокращении полномочий Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на повестке в Мажилисе Парламента не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.
Понятно, что события этого года существенно отразились в том числе и на Первом Президенте Казахстана. Нельзя отрицать того, что Нурсултан Абишевич Назарбаев сыграл огромную роль в становлении Казахстана в целом как государства. Этому нужно отдавать должное. Об этом говорил и глава государства. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего, – отметил министр юстиции Канат Мусин, выступая на брифинге в СЦК. 

Министр напомнил, что право законодательной инициативы по Конституции в Казахстане принадлежит трем субъектам – президенту, правительству и депутатам Парламента. Министерство юстиции как госорган правом законодательной инициативы не обладает. Соответственно, внести в Парламент предложения об отмене или изменении законодательства о Первом Президенте не имеет права. 

Необходимость изменения этого закона («О Первом Президенте Казахстана – Елбасы»), в первую очередь, будет зависеть от мнения казахстанского общества. И это может быть реализовано как через полномочия депутатов Мажилиса, так и через полномочия других субъектов законодательной инициативы. Поэтому сейчас ответить на ваш вопрос –  будет ли это изменяться и когда, я не могу. Потому что он не стоит повестке дня в Мажилисе. Будущее покажет. Канат Мусин

Напомним, ранее Сенатом были приняты поправки в конституционный закон, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Также была внесена поправка, по которой с Елбасы теперь не будут согласовывать инициативы по внутренней и внешней политике.

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Кроме того, 5 января Нурсултан Назарбаев передал пост главы Совета безопасности Касым-Жомарту Токаеву.

Тамила Языкова
Мусин Канат МЮ РК Назарбаев Нурсултан Казахстан
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