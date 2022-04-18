Юрист прокомментировал аресты директоров парковочных компаний в Алматы

14 апреля 2022 года был арестован гендиректор обслуживающей компании, оператора платных парковок ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев. 18 апреля появилась информация о новом задержании – директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова.

Адвокат Жангельды Сулейманов поделился своим видением причин задержания руководителей данных компаний.

Насколько я знаю, у нас подписано соглашение по использованию доходов от этой парковочной деятельности. Они измеряются у нас, наверное, сотнями миллионов и распределяются примерно в следующем соотношении: 70% идет в частную компанию, 30% – в городской бюджет. А как происходит распределение? Распределение происходит чистой прибыли, это дивидендная политика. Берется все, что мы заплатили, вычитаются оттуда расходы – зарплата, обустройство площадок, паркоматов – оставшаяся сумма распределяется в соотношении 70/30. У меня предположение, что на этом этапе и были какие-то нарушения в завышении расходов, потому что завышение расходов приводит к уменьшению прибыли и, соответственно, снижению поступлений в бюджет. Жангельды Сулейманов

Спикер также предположил, что после скандала парковки, вероятно, останутся платными, но отойдут государству.