Смерть учителя во время тестирования: комментарий Аймагамбетова

Во-первых, я не связываю этот резонансный случай именно с прохождением аттестации. Во-вторых, медицинский работник обязан был находиться в этом месте, и то, что штатный сотрудник в это время отлучился и его не было на работе – это, конечно, большой сигнал. Поэтому по всем вузам и организациям образования необходимая работа была проведена. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Глава МОН добавил, что за медицинским персоналом в школах теперь будут строго следить, чтобы они всегда находились на рабочем месте и могли вовремя оказать помощь.

Как отметил Аймагамбетов, скончавшийся педагог был квалифицированным. И, даже несмотря на то, что ему не нужно было сдавать тестирование, решил его пройти.

В связи с тем, что он буквально в 2020 году устроился на работу в школу, ему не обязательно было проходить аттестацию. Но он верил в свои силы и, не переживая за то, сдаст он или нет, решил подать свои документы. Асхат Аймагамбетов

14 апреля во время сдачи Национального квалификационного тестирования (НКТ) в Алматы скончался учитель. Позднее в МОН сообщили, что мужчина имел хроническое заболевание и состоял на учете по болезни сердца.