Вайнер Туребаев и еще три организатора финпирамиды взяты под стражу

Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Это участники товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом». Замначальника ДП Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы напомнили, что они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье 217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL».

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.