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Законодательство РК

Вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию

Вернулся в колонию, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:25 Фото: Instagram/meirzhach_tv
Известный казахстанский вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию после краткосрочного отпуска, положенного по закону, сообщает Zakon.kz.

Его супруга, предпринимательница Дана Есеева, ранее говорила, что он работает в РГП "Енбек". В ДУИС Павлодарской области уточнили, что он трудится там разнорабочим.

Согласно статье 113 Уголовно-исполнительного кодекса РК, осужденные, содержащиеся в учреждениях, имеют право на выезды за его пределы.

"Дети на седьмом небе от счастья. Младшие с последней их встречи начали говорить и задают ему очень много вопросов. Старшие уже осознанные, молча сидят рядом, обнимают его, понимая, что скоро он опять уедет в Павлодар", – написала тогда в Instagram Дана Есеева.

23 июня 2023 года Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Остальным фигурантам дали от 8 до 14 лет лишения свободы.

В общей сложности финпирамида, в которой был задействован блогер, собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.

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