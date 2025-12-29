Парламент принял Строительный кодекс Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 29 декабря 2025 года согласились с поправками Сената в Строительный кодекс. Документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мурат Абенов отметил, что Строительный кодекс был принят Мажилисом Парламента 26 ноября 2025 года и направлен в Сенат Парламента с 1038 принятыми позициями.

"Таблица Сената состоит из 27 позиций. Внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер, не меняют концептуальных положений Кодекса, принятого Мажилисом", – заявил он.

Так, по его словам, Сенатом предлагается уточнение компетенций маслихатов и акиматов. В частности, в пункте 1 статьи 26 компетенция по утверждению правил содержания жилищного фонда переносится из подпункта 1) в подпункт 3); в статье 28 подпункт 31) пункта 1 дополнить словами "и представление на утверждение в областной маслихат", подпункт 32) пункта 2 дополнить словами "и представление на утверждение в городской маслихат"; в статье 29 подпункт 1) пункта 1 дополнить словами "и схем развития и застройки населенных пунктов", в подпункте 8) пункта 2 и подпункте 8) пункта 3 слова "градостроительных проектов (проекты детальной планировки), прошедших" заменить словами "проекта детальной планировки, прошедшего"; а также уточнение редакции статей 69, 98 и 101 в части разработки и согласования проектной документации.

"Комитет по экономической реформе и региональному развитию считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в Строительный кодекс РК", – заявил Мурат Абенов.

Поддержаны в этот день и поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".

25 декабря 2025 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис Строительный кодекс с сопутствующими поправками.