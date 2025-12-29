#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Право

Парламент принял Строительный кодекс Казахстана

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 09:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 29 декабря 2025 года согласились с поправками Сената в Строительный кодекс. Документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мурат Абенов отметил, что Строительный кодекс был принят Мажилисом Парламента 26 ноября 2025 года и направлен в Сенат Парламента с 1038 принятыми позициями.

"Таблица Сената состоит из 27 позиций. Внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер, не меняют концептуальных положений Кодекса, принятого Мажилисом", – заявил он.

Так, по его словам, Сенатом предлагается уточнение компетенций маслихатов и акиматов. В частности, в пункте 1 статьи 26 компетенция по утверждению правил содержания жилищного фонда переносится из подпункта 1) в подпункт 3); в статье 28 подпункт 31) пункта 1 дополнить словами "и представление на утверждение в областной маслихат", подпункт 32) пункта 2 дополнить словами "и представление на утверждение в городской маслихат"; в статье 29 подпункт 1) пункта 1 дополнить словами "и схем развития и застройки населенных пунктов", в подпункте 8) пункта 2 и подпункте 8) пункта 3 слова "градостроительных проектов (проекты детальной планировки), прошедших" заменить словами "проекта детальной планировки, прошедшего"; а также уточнение редакции статей 69, 98 и 101 в части разработки и согласования проектной документации.

"Комитет по экономической реформе и региональному развитию считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в Строительный кодекс РК", – заявил Мурат Абенов.

Поддержаны в этот день и поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".

25 декабря 2025 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис Строительный кодекс с сопутствующими поправками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями – Мажилис ратифицировал соглашение
09:50, Сегодня
Казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями – Мажилис ратифицировал соглашение
Парламент принял новый Водный кодекс Казахстана
12:52, 26 марта 2025
Парламент принял новый Водный кодекс Казахстана
Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана
17:50, 26 ноября 2025
Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: