Правительство увеличит трансферт из Нацфонда до 4 трлн тенге

Законопроектом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. В целом, средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений главы государства. Тимур Жаксылыков

Он уточнил, что целевые показатели Национального фонда будут сохранены в пределах фискальных ограничений.

Отметим, сегодня Мажилис рассматривает еще один важный вопрос – поправки в республиканский бюджет на 2022-2024 годы.