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Законодательство РК
10:45 20.04.2022

Правительство увеличит трансферт из Нацфонда до 4 трлн тенге

Нацфонд, трансферт, увеличение Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана намерено увеличить трансферт из Национального фонда до четырех триллионов тенге. Соответствующие поправки одобрил Мажилис, передает корреспондент Zakon.kz.
Законопроектом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. В целом, средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений главы государства. Тимур Жаксылыков

Он уточнил, что целевые показатели Национального фонда будут сохранены в пределах фискальных ограничений. 

Отметим, сегодня Мажилис рассматривает еще один важный вопрос – поправки в республиканский бюджет на 2022-2024 годы.

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