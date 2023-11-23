Сенат одобрил трансферт из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге

Депутаты Сената на пленарном заседании 23 ноября одобрили Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы". 1,6 трлн тенге пойдут на финансирование значимых инфраструктурных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что объемы гарантированного и целевого трансфертов в доходной части бюджета определили с учетом положений Бюджетного кодекса по обеспечению сберегательной функции Национального фонда.

"Законопроект устанавливает цену отсечения (минимальную цену продажи. – Прим. ред.) на нефть на уровне 43,4 долларов за баррель в 2024 году, 40,2 и 41,8 долларов за баррель в 2025 и 2026 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта из Нацфонда определили со снижением с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в 2024-2026 годах. Также планируется привлечь целевой трансферт из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба", – заявил министр.

Алибек Куантыров добавил, что в правительстве прогнозируют восстановление валютных активов Нацфонда в 2024 году до 68 млрд долларов с дальнейшим ростом до 80,7–93,3 млрд долларов в 2025-2026 годах.



Законопроект подготовили в Министерстве национальной экономики, его публичное обсуждение продлилось до 27 июля. Правовой акт должен вступить в силу с 1 января 2024 года.