Назван средний размер пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

По состоянию на 1 апреля казахстанцам выплачено более 104,6 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Из них в марте 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,7 млрд тенге. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 апреля 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 174,3 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

На 1 апреля 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 52 609 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 957 тенге. Пресс-служба МТСЗН РК

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