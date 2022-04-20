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Законодательство РК
10:56 20.04.2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова взяли под стражу на 10 суток

финпирамида Instagram/meirzhach_tv
Алматинский городской суд изменил меру пресечения в отношении казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова, передает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток. Алматинский городской суд

Органом следствия не представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.

В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье орган следствия вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей.Алматинский городской суд

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы напомнили, что казахстанские вайнеры были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении ДП города Алматы по статье 217 ч. 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAН CAPITAL».

В феврале 2022 года появилась информация о том, что Мейржан Туребаев, Мейрхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

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