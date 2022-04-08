Появились новые подробности по делу финпирамиды Mudarabah Capital

В соцсетях появилась информация о том, что у здания Департамента полиции Алматы собрались обманутые вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП города.

Да, сегодня обманутые вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital собрались возле здания ДП Алматы. Они хотели возмещения ущерба и требовали, чтобы всех виновных привлекли к ответственности. Собравшихся запустили в здание и дали разъяснение, - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Также официальный представитель ДП Алматы напомнила, что по факту создания финансовой пирамиды, согласно нормы ст. 212 ч. 3 УК РК, проводится досудебное расследование.

В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 11 человек. Следствие еще продолжается. Не исключено установление причастности к данному преступлению еще ряда лиц. Назначена судебно-экономическая экспертиза и мы ожидаем ее результатов. Органом досудебного расследования наложены аресты на имущество подозреваемых. Еще двое объявлены в розыск. С санкции суда двое были арестованы, остальные находятся под домашним арестом и под подпиской о невыезде, – сказала Азирбек.

Также она уточнила, что вопрос возмещения ущерба можно будет поставить только на суде.

Весной 2021 года казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании Astex и ее партнеров. Пострадавшие говорили, что компания предлагала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Но в итоге их обманули. Глава Astex был задержан.

Другая компания – Mudarabah Capital – была агентом Astex. Сотрудники Mudarabah тоже были задержаны.

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В октябре 2021 года руководитель компании Mudaraban Capital был задержан.