13:07 20.04.2022
Токаев направил телеграмму соболезнования родным Виктора Зайберта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого-археолога Виктора Зайберта, передает Zakon.kz.
Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана. Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых, – говорится в телеграмме.
Выдающийся ученый Виктор Зайберт скончался на 75-м году жизни.
Скончался казахстанский археолог Виктор Зайберт
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