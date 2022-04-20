Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:07 20.04.2022

Токаев направил телеграмму соболезнования родным Виктора Зайберта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого-археолога Виктора Зайберта, передает Zakon.kz.
Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана. Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых, – говорится в телеграмме.

Выдающийся ученый Виктор Зайберт скончался на 75-м году жизни.

Новость по теме

Скончался казахстанский археолог Виктор Зайберт

Ирина Лукичева
Казахстан
Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам
19.04.2022
Курс доллара снизился еще на 5,73 тенге
19.04.2022
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля
19.04.2022
180 млрд тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и «Оператора РОП» – Антикор
19.04.2022
Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»
19.04.2022
Главная Топ LIVE Все